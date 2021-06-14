Мем Doge с изображением пса продали на аукционе за $4 миллиона

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Популярный интернет-мем Doge с изображением пса породы сиба-ину продали на аукционе в виде NFT-токена за 1696,9 единицы криптовалюты Ethereum, что равно приблизительно $4 миллионам.

Как указано на аукционном сайте Zora, победителем торгов стал участник @pleasrdao.

NBC News сообщает, что часть выручки от продажи перечислят нескольким благотворительным организациям, в том числе Японскому обществу Красного Креста и фонду Всемирной продовольственной программы ООН.