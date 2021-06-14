Мем Doge с изображением пса продали на аукционе за $4 миллиона
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Популярный интернет-мем Doge с изображением пса породы сиба-ину продали на аукционе в виде NFT-токена за 1696,9 единицы криптовалюты Ethereum, что равно приблизительно $4 миллионам.
Как указано на аукционном сайте Zora, победителем торгов стал участник @pleasrdao.
NBC News сообщает, что часть выручки от продажи перечислят нескольким благотворительным организациям, в том числе Японскому обществу Красного Креста и фонду Всемирной продовольственной программы ООН.
- Мем Doge стал популярен в 2019 году, но снимок пса был сделан еще в феврале 2010 года. Фото собаки по кличке Кабосу сделала японка Ацуко Сато. Она поделилась им в своем личном блоге вместе с серией других изображений Кабосу, дав толчок появлению множества шуток. Позднее мем Doge стал основой криптовалюты Dogecoin, которая изначально была запущена как шутка, но вскоре подорожала на более чем 1 000%.
- Dogecoin активно продвигает Илон Маск. Он несколько раз поднимал ее стоимость, но обвалил после появления в шоу Saturday Night Live в качестве ведущего и участника скетчей. Он признал ее «лохотроном». Маск после шоу потерял $20 миллиардов.