Литва обвиняет Беларусь в нелегальной переправке мигрантов из Ирака. Власти страны могут объявить ЧП

Новости

Министерство внутренних дел Литвы и Служба охраны госграницы полагают, что беларуские пограничники переправляют нелегальных мигрантов из Ирака через границу в Литву. Наплыв мигрантов из Беларуси за эти полгода в пять раз превысил показатель 2020 года. За шесть месяцев задержано 387 мигрантов.

Об этом пишет литовский новостной портал Delfi.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что к перевозке мигрантов могут быть причастны беларусские чиновники. В Минск из Стамбула и Багдада четыре раза в неделю летают рейсы, а уже на границе при содействии пограничников нелегалов группами направляют в Литву.

«Мы живем рядом с непредсказуемым террористическим режимом, и сделанные неделю назад заявления о том, что нас ждет беспрецедентный поток нелегальных мигрантов – мы можем сказать, что это уже происходит», — сказала Билотайте.

Представитель погранслужбы Гедрюс Мишутис заявил, что за последнюю неделю был всего один день, когда нелегальных мигрантов не задерживали.

В начале июня литовские пограничники даже сняли видео, на котором беларусские коллеги скрывают следы нелегальной миграции, заметая территорию в местах прохода групп.

Как передает газета Lrytas, власти Литвы 21 июня могут объявить чрезвычайное положение. В приграничном городе Пабраде, где находится Центр регистрации иностранцев, военные строят палаточный городок для мигрантов.