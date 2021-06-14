В ближайшие выходные в Киеве не будут массово вакцинировать население от коронавируса

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В Киеве отменили массовую вакцинацию от COVID-19 на базе Международного выставочного центра в выходные 19—20 и 26—27 июня в связи с предстоящими праздниками.

Об этом сообщили в системе Helsi.me, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, киевлянам, которые ранее записались в системе на указанные даты, предложат перенести вакцинацию на 17—18 июня или отменить запись.

В мае в Украине открыли три больших центра вакцинации: в Киеве (на базе Международного выставочного центра), Львове (на базе стадиона «Арена Львов») и в Одессе (на базе Национального университета «Одесская юридическая академия»). В центрах вакцинируют тех, кто записался через «Дію».