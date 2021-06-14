Tesla возобновит продажу авто за биткоины, когда криптовалюта станет на 50% экологически чистой

Новости

Daniel Oberhaus / Flickr

Американский автопроизводитель Tesla снова начнет продавать машины за биткоины, когда получение этого вида криптовалюты станет в большей степени экологически чистым.

Об этом сообщил в Twitter глава компании Маск.

Он отметил, что в будущем Tesla снова будет позволять транзакции с биткоинамы — но это произойдет тогда, когда криптовалюта будет произведена из примерно 50% зеленой энергии (из экологически чистых источников).

Маск опубликовал это сообщение как комментарий к публикации, в которой приводились утверждения о его возможной причастности к махинациям с криптовалютой.

Как пишет Bloomberg, после этого твита Маска стоимость Bitcoin подскочила на 9% и была $39 тысяч.

В начале этого года Tesla объявила о том, что начинает продавать автомобили за криптовалюту. В мае Маск заявил, что Tesla прекращает принимать биткоины из-за того, что методы получения этой криптовалюты не является экологически чистыми.