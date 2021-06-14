Tesla возобновит продажу авто за биткоины, когда криптовалюта станет на 50% экологически чистой
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Daniel Oberhaus / Flickr
Американский автопроизводитель Tesla снова начнет продавать машины за биткоины, когда получение этого вида криптовалюты станет в большей степени экологически чистым.
Об этом сообщил в Twitter глава компании Маск.
Он отметил, что в будущем Tesla снова будет позволять транзакции с биткоинамы — но это произойдет тогда, когда криптовалюта будет произведена из примерно 50% зеленой энергии (из экологически чистых источников).
Маск опубликовал это сообщение как комментарий к публикации, в которой приводились утверждения о его возможной причастности к махинациям с криптовалютой.
Как пишет Bloomberg, после этого твита Маска стоимость Bitcoin подскочила на 9% и была $39 тысяч.
В начале этого года Tesla объявила о том, что начинает продавать автомобили за криптовалюту. В мае Маск заявил, что Tesla прекращает принимать биткоины из-за того, что методы получения этой криптовалюты не является экологически чистыми.
- В феврале Tesla вложила $1,5 миллиарда в биткоины. Илон Маск эти вложения не оценил, но в конце марта объявил о продаже автомобилей Tesla за биткоины, подняв курс криптовалюты.
- Сам Илон Маск активно продвигает шуточную криптовалюту Dogecoin. Он несколько раз поднимал ее стоимость, но обвалил после появления в шоу Saturday Night Live в качестве ведущего и участника скетчей. Он признал ее «лохотроном».