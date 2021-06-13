Полузащитник сборной Англии Беллингем стал самым молодым футболистом в истории Евро

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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, вышедший на замену в матче первого тура Евро-2020 против Хорватии (1:0), стал самым молодым футболистом, когда-либо игравшим в финальной части чемпионата Европы.

На 82-й минуте встречи Беллингем заменил форварда Гарри Кейна.

На момент матча возраст полузащитника составлял 17 лет и 349 дней. Он побил рекорд с Евро-2012, принадлежавший нидерландскому защитнику Йетро Виллемсу (18 лет 71 день).

В поединке стартового тура Евро-2020 сборная Англии минимально обыграла Хорватию со счетом 1:0.

Также Джуд стал самым молодым игроком в истории сборной Англии, который играл на крупном международном турнире. На клубном уровне он выступает за дортмундскую «Боруссию».