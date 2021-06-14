Руководитель партии «Слуга народа» Корниенко: Порошенко — «сбитый летчик», его поддержка будет падать
- Авторы:
- Мария Жартовская, Костя Войтенко
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Михаил Палинчак / Пресс-служба Президента Украины
Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко считает пятого президента Украины и лидера «Европейской Солидарности» Петра Порошенко «сбитым летчиком» и уверен, что его электоральный рейтинг будет уменьшаться из-за кризиса «правого патриотического фланга».
Об этом он заявил в интервью «Бабелю».
По словам Корниенко, Порошенко сейчас чувствует себя уверенно только в соцсети Facebook, которая стала для него «политической лагуной». При этом руководитель «слуг» считает, что лидер «Европейской солидарности» не сможет реально претендовать на пост президента.
«Политически он сбитый летчик уже давно, у него антирейтинг 75%. С такими цифрами вообще нельзя говорить о масштабных историях вроде президентских выборов. Можно говорить о «политических лагунах», где у тебя есть поддержка. Такой «политической лагуной» для Петра Алексеевича стал Facebook, где он чувствует себя достаточно уверенно», — сказал Корниенко.
Он добавил, что поддержка Порошенко в дальнейшем будет только падать. «Поддержка Порошенко точно будет уменьшаться — правый патриотический фланг вступает в достаточно глубокий кризис. И это не об идеологии. Давайте честно признаемся, все эти двухлетние разговоры о том, что мы сдадим страну — политика. Мы не сдали страну и посадили Медведчука, в этом наше отличие от «ЕС», — считает Корниенко.
- Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), на выборах президента, если бы они происходили в начале июня, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский — 23% всех респондентов и 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте — Петр Порошенко, которого поддержали бы 13% всех респондентов и 17,4% среди тех, кто определился.
- Если сравнивать с аналогичным майским опросом КМИС, то электоральный рейтинг обоих кандидатов немного упал.