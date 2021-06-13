«Рассмотрим, но не обязательно согласимся»: Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать компенсации из-за «Северного потока — 2»
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- София Телишевская
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Киев готов вести переговоры о компенсации из-за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». Однако Украина не обязательно должна согласится на то, что ей предложат.
Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы это рассмотрим, но не обязательно согласимся », — отметил Кулеба.
По словам министра, у него складывается впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода существенно возросла.
«Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины», — отметил дипломат.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом США Джо Байденом отметила, что оба лидера были едины во мнении, что сохранение транзита газа через Украину является «жизненно важным и непременным».
- Байден также пригласил канцлера Ангелу Меркель для обсуждения темы «Северного потока — 2» в Белый дом. Предварительно встреча запланирована на 15 июля. Ранее Меркель заявила, что лично приедет в Вашингтон, чтобы решить споры с США по газопроводу.
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- 4 июня президент России заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».