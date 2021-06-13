«Рассмотрим, но не обязательно согласимся»: Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать компенсации из-за «Северного потока — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Киев готов вести переговоры о компенсации из-за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». Однако Украина не обязательно должна согласится на то, что ей предложат.

Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы это рассмотрим, но не обязательно согласимся », — отметил Кулеба.

По словам министра, у него складывается впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода существенно возросла.

«Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины», — отметил дипломат.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом США Джо Байденом отметила, что оба лидера были едины во мнении, что сохранение транзита газа через Украину является «жизненно важным и непременным».