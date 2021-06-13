Лидеры «Большой семерки» призвали Россию уважать права человека и прекратить дестабилизацию в мире

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Лидеры «Большой семерки» (G7) призвали Россию и Китай уважать права человека и прекратить вмешательство в демократические процессы других стран.

Об этом говорится в проекте коммюнике G7, сообщает Bloomberg.

При этом лидеры G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

«Мы будем продолжать взаимодействовать там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес. Однако подтверждаем наш призыв к России прекратить ее дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, и выполнить свои международные обязательства и обязательства в области прав человека», — говорится в документе.

Политики также договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью и призвали белорусские власти провести свободные и честные выборы президента.

«Мы призываем режим сменить курс и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках Московского механизма, вступить в содержательный диалог со всеми слоями общества и провести новые свободные и честные выборы», — сказано в документе.

По результатам саммита, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония подтвердили свое обязательство «мобилизовать 100 миллиардов долларов в год из государственных и частных источников до 2025 года» для смягчения последствий глобального потепления.