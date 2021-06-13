Шквалы, град и дождь. В Украине в который раз за неделю объявили штормовое предупреждение
- Автор:
- София Телишевская
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Brigipix / Pixabay
Сегодня, 13 июня, в Киеве и Киевской области ожидается значительное ухудшение погоды, вероятны дожди и шквалы ветра. Также грозы, град и порывы ветра будут на всей территории Украины
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра информируют в ГСЧС.
Синоптики прогнозируют, что днем, 14 июня, в южных и центральных областях пройдут грозы, а в отдельных регионах будут град и шквалы ветра до 15—20 м/с. Объявлен І уровень опасности — желтый.
- Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на июнь 2021 года — осадки и температура будут в пределах климатической нормы. После первой декады июня температура начнет повышаться и будет достигать +40 °С.