Шквалы, град и дождь. В Украине в который раз за неделю объявили штормовое предупреждение

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Сегодня, 13 июня, в Киеве и Киевской области ожидается значительное ухудшение погоды, вероятны дожди и шквалы ветра. Также грозы, град и порывы ветра будут на всей территории Украины

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра информируют в ГСЧС.

Синоптики прогнозируют, что днем, 14 июня, в южных и центральных областях пройдут грозы, а в отдельных регионах будут град и шквалы ветра до 15—20 м/с. Объявлен І уровень опасности — желтый.