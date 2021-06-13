Reuters: Страны G7 договорились пожертвовать миллиард доз вакцины против коронавируса
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Tim Reckmann / Flickr
Страны «Большой семерки» решили передать 1 миллиард доз вакцины против коронавируса в течение следующего года.
Об этом говорится в коммюнике, которое оказалось в распоряжении Reuters.
«Обязательства, которые мы в последний раз выполняли в феврале 2021 года, в частности здесь, в заливе Карбис, предусматривают получение 1 миллиарда доз в течение следующего года», — указывается в документе.
Кроме этого, в G7 заявили, что будут сотрудничать с частным сектором, G20 и другими странами над увеличением вклада в ближайшие месяцы.
По словам двух источников, проект был в значительной мере доработан дипломатами, которые работали до поздней ночи субботы, чтобы согласовать большую часть текста, в то же время они отметили, что некоторые части проекта могут измениться в ближайшие часы.
Как уточнил один из дипломатов, разногласий было немного, хотя Япония настаивала на более жесткой линии в отношении Китая.
Согласно проекту G7, пожертвования вакцин основывались на экспорте отечественного производства, и в этом году были (или еще будут) экспортированы не менее 700 миллионов доз, из которых не менее 50% были отправлены в страны, не входящие в G7.
«Есть обязательства продолжать экспорт в значительных масштабах; а также продвигать добровольное лицензирование и некоммерческое глобальное производство, на которое до сих пор приходилось 95% поставок COVAX», — отметили в коммюнике.
Также отмечается, что центр COVAX, поддерживаемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), стремится обеспечить 2 миллиардами доз вакцины страны с низким доходом до конца 2021 года.
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