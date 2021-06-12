В Novavax заявили об эффективности своей вакцины против «южноафриканского» штамма COVID-19

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Американская биотехнологическая компания Novavax Inc заявила, что ее вакцина NVX-CoV2373 показала иммунный ответ и защиту от «южноафриканского» штамма COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

Вакцина NVX-CoV2373 пока на стадиях испытаний и еще не получила разрешения на использование в какой-либо стране.

В компании заявили, что тестирование сыворотки крови 30 участников промежуточного испытания, которые получили обе дозы вакцины, обнаружило устойчивые реакции антител на исходную версию коронавируса, а также на «британский» и «южноафриканский» штаммы. Реакция на второй вариант («Бета») была, однако, несколько меньше.

Европейское агентство по лекарственным средствам начало непрерывный обзор вакцины Novavax в феврале. Ожидается, что данные основного исследования в США и Мексике будут опубликованы в текущем квартале.