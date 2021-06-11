Евро-2020: Сборная Украины собирается играть в форме с лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава»

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Facebook / Андрій Павелко

Сборная Украины собирается выступать на Чемпионате Европы по футболу в форме с картой страны с Крымом и официально признанными лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава».

Об этом заявил пресс-атташе сборной Украины по футболу Александр Гливинский во время брифинга в украинском медиацентре в Бухаресте 11 июня.

«Эта форма была утверждена УЕФА, и сейчас президент Ассоциации футбола Украины находится в Риме и общается по этому поводу с представителями УЕФА. И да, мы собираемся играть в этой форме. Наша форма утверждена», — сказал он.

Отметим, журналист задал этот вопрос футболисту сборной Украины Роману Безусу, тот объяснил, что не может прокомментировать вопрос, так как это не входит в его компетенцию.

«Мне кажется, что будет сделано все возможное, чтобы дизайн формы остался неизменным», — добавил он.