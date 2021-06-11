Синоптики прогнозируют теплую дождливую погоду в выходные и похолодание с понедельника

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Matteo Catanese / Unsplash

Погода в Украине в ближайшее время будет нестабильной и периодически дождливой. Дождей будет много: теплых, непродолжительных, часто грозовых, иногда сильных, иногда небольших.

По прогнозу Sinoptik.ua, 13—14 июня на территорию страны ненадолго зайдет холодный фронт и снизит температуру воздуха в зависимости от региона на 3—7 градусов.

В западной части Украины 11—12 июня будут греметь грозы, дневная температура — до +23 °С. Избежит дождливой погоды только Закарпатье. 13—14 июня станет значительно холоднее — до +17 °С днем. Грозы покинут регион, на смену придут небольшие дожди. Похолодание будет кратковременным.

На юге страны 11—13 июня очень тепло, будет идти дождь. Грозы медленно отступят. В Одессе вероятность дождя в субботу невелика. В понедельник, 14 июня, температура воздуха станет ниже, снова польют дожди. Теплее всего с 11 по 13 июня будет в Херсонской области — до +27 °С. Безоблачный день в субботу будет в Николаеве.

Температура Черного моря возле Одессы составит +16,2 °С, Азовского возле Бердянска +20,8 °С.

На востоке Украины 11—13 июня воздух прогреется до +24 °С. В понедельник может быть небольшое похолодание. С пятницы по понедельник в восточных областях все время, с разной периодичностью и интенсивностью, будут идти дожди. Ветер будет южных направлений, от слабого до умеренного.

В центральной Украине 11—12 июня температура воздуха — до +24 °С, в Полтавской области — до +21 °С. 13—14 июня температура воздуха снизится, особенно резко похолодает в Винницкой области. Как и по всей Украине, тут тоже будут дожди.

В северных областях в пятницу дневная температура воздуха достигнет +21...+23 °С, в субботу до +25 °С. В воскресенье и в начале недели ожидается понижение температуры на несколько градусов. Иногда будут идти дожди, более интенсивные ожидаются в воскресенье.

В Киеве пятничная погода будет очень изменчивой, ожидается гроза с дождем. Температура днем — +22...+23 °С. В субботу вероятность осадков небольшая, днем температура будет до +24 °С. В воскресенье станет прохладнее на 3—5 градусов, дождей будет больше, но будет появляться и солнце. Погода в понедельник будет мало отличаться от воскресной.