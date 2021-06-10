Байден объявил, что США пожертвуют другим странам 500 миллионов доз вакцины Pfizer

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Drew Angerer / Staff / Getty Images

Президент США Джо Байден подтвердил намерение закупить 500 миллионов доз вакцины против коронавируса производства Pfizer/BioNTech и пожертвовать их 92 странам мира.

Об этом говорится в его официальном заявлении.

Закупленые вакцины получат страны с низкими и ниже среднего доходами, а также члены Африканского Союза. План предусматривает, что 200 миллионов доз США передадут уже к концу 2021 года. Остальные — до июня 2022 года.

Препараты планируют передавать через глобальную инициативу COVAX. Сколько доз из этого количества получит Украина и получит ли вообще — в Белом доме пока не сообщают.

Байден также призвал мировые демократии внести свой вклад в обеспечение глобальной поставки безопасных и эффективных вакцин.