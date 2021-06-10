Зеленский попросил генсека НАТО поднять на саммите Альянса вопрос российской агрессии на Донбассе
- Автор:
- София Телишевская
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Владимир Зеленский во время телефонного разговора проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о ситуации с безопасностью на Донбассе и сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины.
Об этом говорится на сайте ОП.
Зеленский выразил надежду, что во время саммита НАТО 14 июня однозначно будут предметно рассмотрены вопросы российской агрессии и действенных шагов для ее сдерживания.
Он отдельно подчеркнул важность для Украины подтверждения в решениях нынешнего саммита НАТО политики «открытых дверей» Альянса и действия решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно ПДЧ для нашей страны.
В свою очередь Столтенберг высказал поддержку Украине.
«Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и неприемлемое военное наращивание России. Я отметил нашу постоянную политическую и практическую поддержку», — написал Столтенберг.
- В начале мая президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2021 год. Программа нужна, чтобы выполнить приоритетные задачи по интеграции Украины в НАТО.
- Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО завершит войну на Донбассе. В России, реагируя на это заявление, пригрозили масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления.
- В конце мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия не будут участвовать в саммите Альянса, который запланирован на июнь, поскольку на этот раз формат с партнерами не предусмотрен.