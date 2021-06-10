В Украине сделали уже 1,5 миллиона прививок от коронавируса, за прошлые сутки вакцинировали 55,5 тысячи человек

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Tim Reckmann / Flickr

В Украине за прошлые сутки, 9 июня, от коронавируса вакцинировали 55 573 человек, общее количество прививок с начала кампании — 1 545 019.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, в среду первую дозу получили 36 498 человек, полностью иммунизированы — 19 075 украинцев.

Больше всего прививок за сутки сделали вакциной CoronaVac — 22 618, AstraZeneca — 16 492, Pfizer и BioNTech — 16 093.

По состоянию на 9 июня работали 616 пунктов прививки и 516 мобильных бригад.

В листе ожидания вакцинации от COVID-19 сейчас находятся 666 470 человек.

Всего в Украине с начала прививочной кампании привили 1 364 568 человек, из них получили 1 дозу — 1 364 566 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 180 453 украинца (из них двое получили одну дозу за рубежом).