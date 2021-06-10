Белый дом: Байден и Меркель обсудят последствия «Северного потока — 2» для Украины
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Ulrich Baumgarten / Getty Images
Президент США Джо Байден намерен обсудить газопровод «Северный поток — 2» и последствия его запуска с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом заявил во время общения с журналистами советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Я ожидаю, что «Северный поток — 2» будет обсуждаться с немцами», — сказал он.
По мнению Салливана, в Германии «хорошо понимают обеспокоенность» США. В то же время советник президента США отметил, что не хотел бы публично говорить на эту тему.
«Мы действительно хотим поговорить с ними о том, какими будут последствия этого трубопровода для энергетической безопасности в Европе и для Украины», — добавил он.
- Меркель и Байден встретятся на саммите G7, который состоится в Великобритании 11—13 июня, а также на саммите НАТО в Брюсселе.
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией.
- 4 июня президент России заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».