Крупнейший в мире производитель мяса заплатил хакерам $11 миллионов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Крупнейший в мире производитель мяса JBS заплатил $11 миллионов (в эквиваленте) российским хакерам, которые атаковали системы корпорации в США.
Об этом сообщается на сайте компании.
«Это было очень сложное решение для нашей компании и для меня лично. Однако мы чувствовали, что это решение необходимо принять, чтобы предотвратить любой потенциальный риск для наших клиентов», — заявил генеральный директор JBS USA Андре Ногейра.
Как отмечается, на момент выплаты компания возобновила работу большинства своих предприятий.
По предварительным результатам расследования, никакие данные компании, клиентов или сотрудников не были скомпрометированы.
Также в JBS USA рассказали, что в течение всего инцидента поддерживали постоянную связь с правительственными чиновниками. Расследование еще продолжается.
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