На доплаты сотрудникам. Кабмин выделил МВД 800 миллионов гривен из COVID-фонда
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Александр Чекменев
Кабинет министров постановлением № 588 выделил Министерству внутренних дел 800 миллионов гривен на доплаты сотрудникам структур ведомства. Средства выделят из госбюджета по программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острым респираторным заболеванием COVID-19» («ковидный фонд»).
Деньги выделят на выплаты военным, спасателям, полицейским, нацгвардейцам и медикам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД и занятых в борьбе с COVID-19.
Аппарату МВД предусмотрено 71,599 млн грн, Государственной пограничной службе — 30,8 млн грн, Национальной гвардии — 16,6 млн грн, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям — 1,7 млн грн и, наконец, Нацполиции — 679,261 млн грн.
- Ранее организация StateWatch со ссылкой на отчет Госаудитслужбы сообщила, что аудит расходов из «ковидного фонда» на МВД в 2020 году выявил нарушения на 26,5 миллиона гривен.
- В апреле Государственная аудиторская служба сообщила, что аудит COVID-фонда в целом выявил финансовые нарушения на сумму 406,8 миллиона гривен.