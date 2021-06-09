ЦИК зарегистрировала Вирастюка нардепом
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Yevheniya Kravchuk / Facebook
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка народным депутатом.
Об этом пишет гражданская сеть «ОПОРА» в своем Facebook.
Там отметили, что ЦИК зарегистрировала Вирастюка в соответствии с поданным им заявлением 7 июня.
Члены Центризбиркома учли решение Верховного суда, который подтвердил победу Вирастюка в 87 округе в Ивано-Франковской области.
- Довыборы в Верховную Раду в 87 округе в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта. После выборов кандидаты начали сообщать о фальсификациях. Кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский говорил о подкупе избирателей, кандидат от «слуг» Василий Вирастюк — о «других» нарушениях (без уточнений), а Александр Шевченко от «За майбутнє» в обращении к Зеленскому заявлял, что Вирастюк «пытается сфальсифицировать» результаты голосования. Голоса на некоторых участках считали по несколько раз из-за потери бюллетеней.
- В конце апреля ЦИК признала Вирастюка избранным нардепом, но Верховный суд это решение отменил. После этого ЦИК тоже отказалась регистрировать Вирастюка. Там заявили, что возникла «экстраординарная ситуация» и они не знают, что делать. Затем состоялась еще одна регистрация, которую снова отменил Верховный суд.