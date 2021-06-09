ЦИК зарегистрировала Вирастюка нардепом

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка народным депутатом.

Об этом пишет гражданская сеть «ОПОРА» в своем Facebook.

Там отметили, что ЦИК зарегистрировала Вирастюка в соответствии с поданным им заявлением 7 июня.

Члены Центризбиркома учли решение Верховного суда, который подтвердил победу Вирастюка в 87 округе в Ивано-Франковской области.