Комитет Рады поддержал законопроекты Зеленского о теробороне и увеличении численности ВСУ
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- Алексей Ярмоленко
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Комитет Верховной Рады поддержал законопроекты президента Владимира Зеленского об основах национального сопротивления (территориальная оборона) и об увеличении численности Вооруженных сил.
Об этом пишет пресс-служба Рады.
Члены комитета рекомендуют парламенту принять оба документа в первом чтении — за основу.
Закон о национальном сопротивлении регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления на оккупированной территории во время отпора агрессии и соответствующей подготовки граждан. Документ предусматривает появление Сил территориальной обороны в составе ВСУ как отдельного рода войск. При этом терроборона будет иметь гражданскую составляющую (органы государственной и местной власти, добровольческие формирования территориальных общин) и военно-гражданскую (штабы зон терробороны).
Второй законопроект предлагает на фоне создания Сил территориальной обороны увеличить численность ВСУ на 15 тысяч человек (до 261 тысячи), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тысяч). В мирное время в Силах теробороны будут служить контрактники и офицеры-призывники, а в особый период — военнообязанные и резервисты.
- В декабре 2020 года в комитет Рады поступил законопроект о территориальной обороне, который предусматривает вывод формирований теробороны из состава Вооруженных сил и создание отдельных легкобронированных частей.
- Закон о призыве резервистов Верховная Рада приняла 30 марта. Документ предусматривает призыв в течение суток на военную службу в «особый период» резервистов первой очереди, то есть тех, кто уже отслужил срочную службу или был мобилизован (на срок не более 6 месяцев). Также он предусматривает ряд нововведений.