ВОЗ: Заболеваемость коронавирусом в мире сократилась на 15%

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Gianluca Panella / Stringer / Getty Images

Заболеваемость коронавирусом в мире сократилась на 15%.

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщает Deutsche Welle.

По данным организации, за минувшую неделю выявили в общей сложности более 3 миллионов новых случаев коронавируса и зафиксировали более 73 тысяч смертей в результате заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость в мире снизилась на 15%, а смертность — на 8%. При этом самый большой прирост заболеваемости зафиксирован в Индии — свыше 914 тысяч случаев за неделю.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились свыше 174 миллиона человек, жертвами его осложнений стали более 4 миллионов жителей планеты.