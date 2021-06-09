ВОЗ: Заболеваемость коронавирусом в мире сократилась на 15%
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- Олег Панфилович
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Gianluca Panella / Stringer / Getty Images
Заболеваемость коронавирусом в мире сократилась на 15%.
Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщает Deutsche Welle.
По данным организации, за минувшую неделю выявили в общей сложности более 3 миллионов новых случаев коронавируса и зафиксировали более 73 тысяч смертей в результате заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость в мире снизилась на 15%, а смертность — на 8%. При этом самый большой прирост заболеваемости зафиксирован в Индии — свыше 914 тысяч случаев за неделю.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились свыше 174 миллиона человек, жертвами его осложнений стали более 4 миллионов жителей планеты.
- Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пожаловались на нехватку вакцин, из-за чего срываются поставки препаратов в бедные страны.
- Перед этим глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ближайшие месяцы мир может взять глобальную пандемию коронавируса под контроль, если справедливо распределит необходимые ресурсы.