Доисторические акулы были крупнее, чем считалось. Открытие ученым помогли сделать школьники

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Поездка палеонтолога Виктора Переса в старшую школу привела к научному открытию. Благодаря студентам он обнаружил, что давние вычисления для определения размера мегалодонов на основе их зубов были недостаточно точными.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Palaeontologia Electronica.

Виктор Перес, ранее докторант Флоридского музея естественной истории, во время урока дал ученикам задание рассчитать, используя математические уравнения и 3D-печатные копии ископаемых зубов настоящего мегалодона, размеры этой акулы. Но что-то пошло не так: результаты расчетов детей очень сильно отличались между собой и колебались от 12 до 145 метров для одной акулы.

Палеонтолог начал искать недочеты в работе школьников, проверяя единицы измерения и возможные математические ошибки. Но оказалось, что все расчеты верны — неточными были уравнения, используемые для расчетов.

Это побудило ученых разработать новое уравнение, которое расширяет средний размер доисторических животных примерно на 10%. Такие расчеты показывают, что мегаладон мог быть в четыре раза больше, чем крупные белые акулы.

Мегалодоны жили примерно от 23 миллионов лет назад до примерно 3,6 миллиона лет назад. Исследовать скелеты акул очень сложно, поскольку они в основном состоят из хрящей, поэтому ученым остается изучать зубы и несколько позвонков.

Потом исследователи проанализировали наборы ископаемых зубов 11 отдельных акул, представляющих пять видов, включая мегалодона, его близких родственников и современных больших белых акул. Измерив суммарную ширину каждого зуба в ряду, они разработали математическую модель, которая позволила вычислить то, насколько широким был отдельный зуб по отношению к челюсти для данного вида.

В результате палеонтологи получили возможность по одному зубу восстановить размеры всей челюсти ископаемого животного. Ширина челюсти, в свою очередь, позволила оценить все размеры акулы.