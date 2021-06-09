Глава Минздрава Ляшко предложил продлить карантин в Украине до конца лета
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Міністерство охорони здоров'я України
Карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса, нужно продлить на летний период.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства 9 июня.
«Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантина на летний период, поскольку коронавирус не преодолен», — сказал он.
Также Ляшко отметил, что в Украине должны оставить основные противоэпидемические ограничения — обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также соблюдение физической дистанции.
«Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и будем вынуждены вводить «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности снова», — добавил министр.
Ляшко уточнил, что вспышка заболевания коронавирусом даже в отдельных объединенных территориальных общинах или областях будет непосредственно влиять на ограничения на всей территории страны.
В то же время глава Минздрава отметил, что уже разработаны предложения по изменению правил пребывания и деятельности в условиях «зеленого» уровня эпидопасности.
«Мы планируем отменить требования по заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов и упростить процесс прохождения границ для возвращения из отпусков», — рассказал он.
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