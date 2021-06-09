Сальвадор первым в мире признал биткоин платежным средством

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Парламент Сальвадора принял закон, который официально признал биткоин платежным средством.

Об этом сообщает Twitter парламента.

Как уточняет РБК, на создание инфраструктуры, которая позволит принимать платежи в криптовалюте, документ отводит три месяца. Принятие биткоинов к оплате станет обязательным в стране. Президент Сальвадора Найиб Букеле подчеркнул, что криптовалюта будет законным платежным средством наравне с долларом США.

Также правительство планирует создать официальный криптокошелек и хранить в нем биткоины на сумму в $150 млн в трастовом фонде на базе Банка развития Сальвадора, чтобы гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена криптовалюты на доллар США. По словам Букеле, создание современной финансовой инфраструктуры уже в ближайшее время поможет создать новые рабочие места.

Согласно закону, цены в Сальвадоре могут устанавливаться в биткоинах, также в криптовалюте можно будет уплачивать налоговые отчисления. Обмен биткоинов не будет облагаться налогом на прирост капитала, при этом обмениваться на доллары биткоины будут по рыночному курсу.

В то же время в бухгалтерских целях в законе подчеркивается, что легализация биткоина не означает полную замену доллара США, он по-прежнему будет использоваться в бухгалтерии в качестве базовой валюты.