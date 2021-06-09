Европарламент согласовал введение COVID-паспортов
- Автор:
- Олег Панфилович
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Европарламент согласовал введение COVID-сертификатов, которые должны поспособствовать свободному движению между странами Евросоюза и Шенгенской зоны.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Теперь эти регламенты еще предстоит окончательно утвердить Совету ЕС. Сертификаты начнут действовать во всех странах Евросоюза и Шенгенской зоны с 1 июля. При этом некоторые государства уже начали их выдавать.
Сертификаты будут подтверждать вакцинацию против коронавируса, отрицательный тест на COVID-19 или же наличие иммунитета к этой болезни.
Сертификаты будут выдавать обязательно тем, кто вакцинировался одной из четырех зарегистрированных в Евросоюзе вакцин: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом каждое государство ЕС или Шенгена сможет выдавать сертификаты для вакцин, рекомендованных ВОЗ или допущенных к использованию в отдельных странах объединения.
Как негативные будут признаваться только ПЦР-тесты и тесты на антиген. Наличие иммунитета можно будет подтвердить только ПЦР-тестом. Сертификат будут выдавать не ранее, чем через 11 дней после такого положительного результата, и действовать он будет 180 дней.
COVID-сертификаты ЕС будут бесплатными. Их можно будет получить как в электронной, так и в бумажной форме. Главным их элементом будет QR-код, с помощью которого будет проверяться подлинность сертификата. Предусматривается и признание сертификатов, которые будут выдавать третьи страны, если они будут соответствовать критериям европейских сертификатов.
- Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы ЕС для туристов, которые прошли курс вакцинации. Пускать предлагается туристов, получивших прививки препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Среди них — вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Sinopharm и Sinovac. Российских вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в этом перечне нет.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результаты ПЦР-тестов и другие данные для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19. При этом, Министерство здравоохранения заявило о готовности уже сейчас выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса.