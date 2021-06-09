National Geographic признал существование пятого океана. Теперь он появится на школьных картах

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«Бабель»

На карты американского телеканала National Geographic, который транслирует научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США, теперь будут наносить пятый океан — Южный.

Об этом сообщает National Geographic.

С 1915 года организация выпускает карты, где указаны только четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Теперь там появится и пятый.

«Южный океан давно признан учеными, но поскольку никогда не было согласия на международном уровне, мы никогда не признавали его официально», — пояснил географ Национального географического общества Алекс Тейт.

В феврале этого года американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований тоже официально признало Южный океан отдельным от других.

Новая политика National Geographic повлияет на то, как дети будут воспринимать мир, поскольку они учатся по школьным картам.

«Одним из крупнейших последствий признания океана является образование. Студенты узнают информацию о мире через те океаны, которые изучают. Если вы не внесете туда Южный океан, вы не узнаете о его особенностях и о том, насколько это важно», — пояснил ученый.