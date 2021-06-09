«Не стоит обвинять Рому». Девушка Протасевича прислала родителям первые письма из СИЗО КГБ Беларуси

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Семья россиянки Софии Сапеги, которую задержали в аэропорту Минска вместе с главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, получила первые два письма от девушки из СИЗО КГБ Беларуси.

Письма, датированные 1 и 3 июня, опубликовала «Русская служба ВВС».

«Я никогда не верила в вещие сны и прочее. Но... в ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске. Он раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них. Прошу, не стоит обвинять Рому в том, что все так получилось. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно», — написала Сапега.

По словам девушки, единственное, чего она сейчас боится, — отстать от «нестатической» жизни, а также испытывает страх из-за того, что пропустила защиту магистерской диссертации.

«Боюсь выйти никем и совершенно ненужной обществу. Страшно, что так и не защитила диссертацию. Сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой в ресторан, пить шампанское, есть пасту, встречать лето, целоваться и любить. [...] Вместо этого утром я позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем. Одна. Не было защиты, не было Ромы, ресторана и холодного шампанского. Не было праздника и любви. Но зато был чай. Об этом очень горько думать, но кажется, в жизни еще много всего случится, а я это пропущу», — отметила она.

Также Сапега в письмах описывает жизнь в следственном изоляторе.

«Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю. Только дочитала «Тревожное счастье» Ивана Шамякина. 600 страниц. За три дня. Приседаю сто раз утром, сначала пресс и прочее. Пишу дневник. Теперь наконец на такие вещи времени у меня достаточно. Я справляюсь», — уверяет она.

Также Сапега рассказала, что научилась ориентироваться во времени по колоколам.

«Поскольку живу я пока вне точного времени, часов у меня здесь нет, зато есть колокола! За окном каждый час они пробивают определенное и равное точному времени количество раз. [...] В зеркало себя не видела с 25-го числа, поэтому состояние кожи определяю руками, это даже забавно», — призналась она и отметила, что ей не дали взять с собой зеркало, потому что «было не таких параметров — нужно маленькое карманное и в пластмассовой рамке».

Кроме этого, девушка сообщила, что ее регулярно посещает врач.

«Я кушаю, хорошо кушаю, честно! Ваши сладости и прочее улетают достаточно быстро. Да, здесь есть врач. Приятный человек. Выписал мне успокоительное и колет глюкозу для аппетита. Он просит называть это сывороткой правды», — отметила она.

Сапега заверила, что держится и не сдается, а также поблагодарила всех, кто звонит и пишет ей письма.

«Начала улыбаться. Впервые в жизни радуюсь таким мелочам, как пению птиц, солнышку, интересной книге. Действительно радуюсь. Не обращаю внимание на некоторые мелочи. Даже отросшие ногти, брови и т. д. меня не смущают больше», — написала девушка.