Пашинян предложил обменять своего сына на всех плененных Азербайджаном армянских военных

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Mikhail Svetlov / Getty Images

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану обменять своего сына на всех захваченных в плен армянских военных.

Об этом пишет News.am.

Так Пашинян отреагировал на критику со стороны своих оппонентов — бывших президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. В частности Саргсян заявил, что Пашинян всегда использовал своих детей для пиара, так пусть теперь благодаря им «на родину вернутся 2-3 десятка солдат».

«Я согласен, я официально говорю [президенту Азербайджана Ильхаму] Алиеву, что отдам сына в обмен на всех пленных», — отметил Пашинян.

Он также заявил, что обратился к Алиеву, Красному Кресту, Саргсяну и Кочаряну с просьбой провести переговоры по этому вопросу.