Пашинян предложил обменять своего сына на всех плененных Азербайджаном армянских военных
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- Алексей Ярмоленко
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Mikhail Svetlov / Getty Images
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану обменять своего сына на всех захваченных в плен армянских военных.
Об этом пишет News.am.
Так Пашинян отреагировал на критику со стороны своих оппонентов — бывших президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. В частности Саргсян заявил, что Пашинян всегда использовал своих детей для пиара, так пусть теперь благодаря им «на родину вернутся 2-3 десятка солдат».
«Я согласен, я официально говорю [президенту Азербайджана Ильхаму] Алиеву, что отдам сына в обмен на всех пленных», — отметил Пашинян.
Он также заявил, что обратился к Алиеву, Красному Кресту, Саргсяну и Кочаряну с просьбой провести переговоры по этому вопросу.
- Политический кризис начался в Армении после проигрыша в войне за Нагорный Карабах, а усилил его скандал между первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Тираном Хачатряном и премьер-министром Николом Пашиняном — они поспорили из-за ракетных комплексов «Искандер», которые якобы «крайне неудовлетворительно» проявили себя в войне за Нагорный Карабах. Впоследствии Хачатряна уволили.
- Премьер-министр Никол Пашинян подал в отставку 25 апреля для проведения внеочередных парламентских выборов. Это решение должно ослабить политическую напряженность в стране.