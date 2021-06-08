В Херсонской области начали вакцинировать жителей Крыма. Открыто шесть пунктов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Sean Gallup / Staff
В Херсонской области начали вакцинацию от коронавируса жителей оккупированного Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.
Ранее Министерство здравоохранения Украины открыло запись на вакцинацию через портал «Дія» для граждан Украины, которые проживают в Крыму или на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В Херсонской области для этой цели определили 6 пунктов, где прививают китайской вакциной CoronaVac.
Вакцинацию проводят в Херсонской городской клинической больнице им. А. С. Лучанского, в Херсонской больнице им. А. и О. Тропиных (поликлиника № 1), в Херсонской больнице им. Е. Е. Карабелеша (поликлиника № 1), в амбулатории общей практики — семейной медицины в Геническе, в амбулатории общей практики — семейной медицины в селе Чонгар, а также в амбулатории населенного пункта Каланчак.
«Важно! С собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код. Прививка бесплатная», — отметили в ОГА.
- Сейчас жителей оккупированного Донбасса и Крыма незаконно прививают незарегистрированной в Украине вакциной российского производства «Спутник V». Боевики «ЛНР» и «ДНР» заявили о начале массовой вакцинации еще в феврале 2021 года.
- В мае Минздрав решил распределить по регионам возле оккупированных территорий 500 тысяч доз китайской вакцины Sinovac. Этой партией будут прививать жителей неподконтрольных районов.