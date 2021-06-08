Ермак: Зеленский в разговоре с Байденом попросил НАТО предоставить пошаговый план для членства Украины с четкими датами

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Президент Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Джо Байденом попросил, чтобы НАТО предоставило пошаговый план для членства Украины с четкими датами.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет пресс-служба Офиса президента.

Он отметил, что Зеленский сообщил Байдену о том, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом.

«Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства — это способ максимальной защиты», — подчеркнул Ермак.

Он пояснил, что движение Украины в НАТО — это возможность достичь предпосылок для установления мира на Донбассе.