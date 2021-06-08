Ермак: Зеленский в разговоре с Байденом попросил НАТО предоставить пошаговый план для членства Украины с четкими датами
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- Алексей Ярмоленко
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Президент Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Джо Байденом попросил, чтобы НАТО предоставило пошаговый план для членства Украины с четкими датами.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет пресс-служба Офиса президента.
Он отметил, что Зеленский сообщил Байдену о том, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом.
«Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства — это способ максимальной защиты», — подчеркнул Ермак.
Он пояснил, что движение Украины в НАТО — это возможность достичь предпосылок для установления мира на Донбассе.
- В начале мая президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2021 год. Программа нужна, чтобы выполнить приоритетные задачи по интеграции Украины в НАТО.
- Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО завершит войну на Донбассе. В России, реагируя на это заявление, пригрозили масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления.
- В конце мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия не будут принимать участие в саммите Альянса, который запланирован на июнь, поскольку на этот раз формат с партнерами не предусмотрен.