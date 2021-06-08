StateWatch: Аудит расходов из «ковидного» фонда на МВД выявил нарушения на 26,5 миллиона гривен, больше всего получила полиция

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УНИАН

Во время аудита расходов из коронавирусного фонда на нужды Министерства внутренних дел выявили нарушения на 26,5 миллиона гривен.

Об этом говорится в отчете Госаудитслужбы, сообщает общественная организация StateWatch.

По данным аудиторов, в течение 2020 года на доплаты территориальным органам МВД, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям выделили 4,7 миллиарда гривен. Из полученных средств МВД не потратило только 6 миллионов гривен.

Как отмечается, лидером по численности работников, получивших доплаты, и по среднему размеру выплат на одного человека является Национальная полиция. Доплаты получили 93 422 работника, средний размер выплаты на одного человека составил 32 333 гривны.

Также по 31 922 гривны получили врачи аппарата МВД, по 29 244 гривны — средний медицинский персонал, по 22 708 гривен — младший медицинский персонал, по 20 239 гривен — другие сотрудники учреждений здоровья МВД.

В то же время аудиторская служба отметила, что МВД выплатило доплаты на сумму 7,7 миллиона гривен медицинским и другим работникам за счет средств COVID-фонда. При этом в учреждениях здравоохранения министерства больных с пневмониями и лиц с подозрением или диагностированным коронавирусом не было.

Некоторые учреждения здравоохранения МВД уличили в том, что они выплатили 2,1 миллиона гривен доплат без подтверждения непосредственной занятости работников на работах по ликвидации коронавируса.

В ряде учреждений здравоохранения МВД установили доплаты к зарплате медицинским и другим работникам за время пребывания в отпуске, на больничном, обучении и до введения в Украине карантина на сумму 0,3 миллиона гривен.

Также выплатили дополнительные 3 миллиона гривен военным, которые находились в отпуске, на больничном, обучении и тому подобное.

Среди нарушений Госаудитслужба также назвала выплату из коронавирусного фонда 3,6 миллиона гривен полицейским и пограничникам без подтверждения, что они выполняли свою работу в условиях непосредственного контакта с населением.

Кроме этого, зафиксированы случаи начисления дополнительной доплаты военнослужащим без учета пропорциональности времени, когда они находились в непосредственном контакте с населением, на сумму 1,5 миллиона гривен, а 29 воинских частей Нацгвардии провели дополнительную выплату военным на период действия карантина, учитывая начисление Единого социального взноса на 0,9 миллиона гривен.

Сейчас по материалам аудиторов правоохранителям передали 51 материал о нарушениях.

Как отмечается, в ходе проверки удалось устранить нарушения на 6,6 миллиона гривен, а 10,3 миллиона считаются утраченными.