В Офисе президента рассказали детали разговора Зеленского и Байдена

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Михаил Палинчак / Петро Порошенко / Flickr

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил «Бабелю» детали телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

По его словам, одной из важнейших тем было строительство российского трубопровода «Северного потока — 2». Зеленский отметил, что это «не экономический проект, а очевидная угроза безопасности». Джо Байден в ответ подтвердил гарантии безопасности для Украины «в максимально широком смысле этого слова».

«В общем разговор был очень содержательным, очень конкретным и продолжался дольше, чем было запланировано. Обсудили весь спектр актуальных тем — войну на Донбассе, интеграцию в НАТО, реформирование Украины, политику деолигархизации», — рассказал Подоляк.

Ключевым в беседе он назвал приглашении в Белый дом в июле этого года. Сам Зеленский уже поблагодарил Байдена за приглашение.

Отдельно советник президента Зеленского Энди Мак отреагировал на сообщение издания Axios, в котором утверждалось, что Байден не пригласит украинского лидера из-за увольнения правления «Нафтогаза».

«Это никогда не имело какого-либо официального подтверждения или хотя бы определенного базирования на открытом заявлении кого-либо из должностных лиц, этого никогда не было в государственной или непубличной коммуникации между нашими государствами на любом уровне. Тем более через два дня после изменения в Нафтогазе госсекретарь Блинкен официально заявил об официальном визите в Киев и этот визит успешно состоялся», — сказал он в комментарии «Бабелю».

В релизе Офиса президента позднее сообщили, что Байден вновь выразил полную поддержку интеграции Украины в НАТО и предоставления Плана действий относительно членства в Альянсе. Он также заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО.

Кроме этого Байден поддержал инициативу Зеленского о создании «Крымской платформы». Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне.

Президент Украины отдельно поблагодарил США за решение предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины против коронавируса.