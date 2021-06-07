Байден провел телефонный разговор с Зеленским и пригласил его в Белый дом
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- Алексей Ярмоленко
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Gage Skidmore / Flickr
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пригласил его в Белый дом уже этим летом.
Об этом на брифинге сообщил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.
«Он сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности приветствовать его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того, как он вернется из Европы», — пояснил Салливан.
Также Байден в разговоре отметил, что США будут поддерживать суверенитет Украины, и на этой позиции он будет оставаться во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Вскоре эту информацию подтвердил и сам Владимир Зеленский. Он отметил, что с нетерпением ожидает встречи с Байденом в Белом доме в июле.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом перед его переговорами с Владимиром Путиным.
- Ранее в Кремле и Белом доме официально подтвердили встречу Путина и Байдена — она состоится 16 июня в Швейцарии. Байден ранее заявлял, что планирует обсудить вопрос Украины, в частности скопления российских войск у границ и в оккупированном Крыму.