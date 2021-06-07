США обсуждают с Германией «возмещения» Украине за возможные в будущем потери из-за «Северного потока — 2»
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
УНИАН
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ведет с Германией переговоры об обеспечении интересов Украины и возможных «возмещениях» за вероятные будущие потери Киевом платежей за транзит российского газа из-за запуска трубопровода «Северный поток — 2».
Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.
По словам Блинкена, завершение строительства трубопровода можно считать свершившимся фактом.
«Германия пришла за стол [переговоров]. И мы активно с ней взаимодействуем, чтобы [...] гарантировать транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот трубопровод пойдет в обход Украины», — сказал он.
Госсекретарь добавил, что США могут пересмотреть свое решение не вводить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG (оператор проекта строительства).
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией.
- 4 июня президент России заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».