Кабмин смягчил карантин в Украине. Что изменилось?
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Кабмин принял решение о смягчении карантина в Украине. Также будут изменены и условия въезда, чтобы не находиться на самоизоляции.
Об этом говорится в постановлении правительства за 2 июня.
Кабмин разрешил при въезде в Украину предъявлять не только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, чтобы не сидеть на самоизоляции, а также еще и отрицательный тест на антиген, или международный сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса препаратами, которые сертифицированы ВОЗ.
Отдельно правительство установило новые правила:
- Разрешило проводить массовые мероприятия с заполненностью двух третей мест (если все участники и посетители будут иметь негативные ПЦР-тесты или тесты на антиген, или сертификаты о вакцинации — никаких ограничений не применяется).
- Разрешило проводить спортивные мероприятия с заполненностью двух третей мест.
- Разрешило кинотеатрам заполнять залы на две трети.
- Разрешило работу дискотек, ночных клубов и проведение праздничных мероприятий в кафе и ресторанах.
- Разрешило кафе и ресторанам работать круглосуточно.
- Разрешило работу всех заведений размещения (гостиниц, хостелов, кемпингов и других).
- Разрешило размещение столиков в кафе и ресторанах на расстоянии 1,5 м друг от друга вместо 2.
Правительство также определило, что «зеленую» карантинную зону в Украине могут установить, если ни один из регионов не входит в «красную» зону.
- Адаптивный карантин в Украине продлится до 30 июня, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продолжить до августа.
- Европейский Союз с 1 июля запускает паспорта вакцинации. На эту же дату запланирован их запуск и в Украине. Правительство уверяет, что они будут совместимы с европейскими — то есть украинцы смогут путешествовать в страны ЕС.