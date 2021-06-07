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Кабмин смягчил карантин в Украине. Что изменилось?

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Мусиенко Владислав / УНИАН

Кабмин принял решение о смягчении карантина в Украине. Также будут изменены и условия въезда, чтобы не находиться на самоизоляции.

Об этом говорится в постановлении правительства за 2 июня.

Кабмин разрешил при въезде в Украину предъявлять не только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, чтобы не сидеть на самоизоляции, а также еще и отрицательный тест на антиген, или международный сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса препаратами, которые сертифицированы ВОЗ.

Отдельно правительство установило новые правила:

Правительство также определило, что «зеленую» карантинную зону в Украине могут установить, если ни один из регионов не входит в «красную» зону.