Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

На тайном голосовании Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 55 голосами лишил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора.

Об этом «Бабелю» сообщил и. о. главы Центра коммуникаций КНУ Владимир Литвиненко.

Основанием для такого решения стало то, что Лукашенко в течение последних двух лет развернул масштабную волну террора против оппозиции, регулярно предписывает применять пытки против тысяч своих сограждан, прибегает к актам «воздушного терроризма» и публично презирает территориальную целостность Украины.

Соответствующее звание Лукашенко получил еще при президентстве Виктора Ющенко.