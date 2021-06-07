США отказались представить суду по катастрофе MH17 спутниковые снимки запуска «Бука»
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Twitter / Dmytro Kuleba
США отказались предоставить суду в Гааге, который рассматривает дело о катастрофе самолета MH17 на Донбассе, спутниковые снимки запуска ракеты «Бук».
Об этом пишет издание De Stentor.
В 2014 году тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявил, что американские спутники видели место запуска, траекторию ракеты и попадание в самолет. Во время судебного разбирательства Министерство юстиции Нидерландов заявило, что американцы дали доступ к снимкам представителю прокуратуры, но не будут передавать их в суд.
«Представитель прокуратуры получил брифинг разведки в США от нескольких официальных лиц, а также имел доступ к различным секретным и несекретным документам. Часть основных метаданных и данных исследований не была предоставлена ему для проверки», — отметили в министерстве. Штаты объясняют свое решение «защитой источников разведки».
- 7 июня Окружной суд Гааги начал рассмотрение по существу в уголовном деле о сбивании рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.
- Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года возле оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Все пассажиры и члены экипажа — всего 298 человек — погибли.
- Россия свою причастность к катастрофе самолета отрицает, но выдвигает противоречивые версии произошедшего.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения в причастности к катастрофе россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковник Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украицу Леониду Харченко («Крот»).