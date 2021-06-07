США отказались представить суду по катастрофе MH17 спутниковые снимки запуска «Бука»

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Twitter / Dmytro Kuleba

США отказались предоставить суду в Гааге, который рассматривает дело о катастрофе самолета MH17 на Донбассе, спутниковые снимки запуска ракеты «Бук».

Об этом пишет издание De Stentor.

В 2014 году тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявил, что американские спутники видели место запуска, траекторию ракеты и попадание в самолет. Во время судебного разбирательства Министерство юстиции Нидерландов заявило, что американцы дали доступ к снимкам представителю прокуратуры, но не будут передавать их в суд.

«Представитель прокуратуры получил брифинг разведки в США от нескольких официальных лиц, а также имел доступ к различным секретным и несекретным документам. Часть основных метаданных и данных исследований не была предоставлена ему для проверки», — отметили в министерстве. Штаты объясняют свое решение «защитой источников разведки».