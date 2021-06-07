Зеленский анонсировал комплексный аудит всех водных ресурсов Украины и введение новых правил продажи древесины

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Пресс-служба Офиса президента Украины

В Украине проведут комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Украина 30. Экология».

«Мы обсуждали этот вопрос на прошлом заседании Совета национальной безопасности и обороны, и, аналогично аудиту недр, будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины», — сказал он.

По словам Зеленского, сейчас идет подготовка к управлению речными бассейнами, построены четыре современные лаборатории и, согласно европейским принципам, начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины.

Кроме этого, уже начался полный аудит всех недр и их пользователей, поиск и отмена незаконно полученных разрешений и так называемых спящих лицензий.

«Доступной всем стала геологическая информация, а специальное разрешение на пользование недрами можно приобрести на открытых аукционах», — заявил президент.

Также Зеленский сообщил о введении новых правил продажи древесины, которые ликвидируют «серый» рынок.

«В стране прозрачно, онлайн и без коррупционных рисков должно реализовываться 100% необработанной древесины. Первые шаги уже дали свои результаты — это плюс один млрд доходов государственных лесхозов только за I квартал года», — отметил он.

Президент рассказал о начале проекта «Зеленая страна», цель которого — за 10 лет увеличить площади лесов на 1 млн га.

«Для этого в ближайшие три года мы стремимся высадить в Украине 1 млрд деревьев. Соответствующий указ о старте программы я подписываю сегодня», — подчеркнул Зеленский.

Комментируя еще одно направление в области экологии и защиты окружающей среды — противодействие промышленному загрязнению и обеспечение экологического контроля, — президент рассказал, что в Украине уже разработан проект закона о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения, который «запустит масштабную модернизацию промышленности и минимизирует уровень промышленных загрязнений».

Глава государства сообщил о создании специализированной экологической прокуратуры и соответствующих подразделений Нацполиции для системы надзора, а также о принятии законов и запуске системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов в промышленности, законодательство в сфере обращения озоноразрушающих веществ.

Кроме этого, он напомнил о введении экономического паспорта украинцев.

«Мы делаем все, чтобы недра работали на будущие поколения, в том числе — были основой для внедрения экономического паспорта украинцев, когда каждый ребенок будет получать процент от добычи ископаемых и сможет использовать эти средства на обучение в Украине», — отметил президент.