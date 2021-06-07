Reuters: Боевики сообщили о смерти главаря нигерийской террористической группировки «Боко Харам»

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В Нигерии скончался главарь нигерийской исламистской группировки «Боко Харам», известной по похищениям школьниц, Абубакар Шекау.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аудиозапись, вероятно, лидера ISWAP (боевики «Исламского государства западноафриканских провинций») Абу Мусаба аль-Барнави. Два человека, знакомых с аль-Барнави, подтвердили агентству, что на записи был его голос.

По словам лидера ISWAP, его бойцы разыскали Шекау по приказу руководства «Исламского государства» и сражались с «Боко Харам», пока Шекау не сбежал. Боевики ISWAP преследовали его и предлагали ему присоединиться к ним, но Шекау взорвал себя. Аль-Барнав рассказал, что это произошло примерно 18 мая.

В прошлом месяце военные Нигерии заявили, что расследуют возможную смерть Шекау, о чем сообщали нигерийские и зарубежные новостные агентства.

В отчете нигерийской разведки, предоставленной чиновником и исследователями «Боко Харам», тоже указано, что Шекау мертв.

По мнению политических аналитиков, смерть Шекау может положить конец жестокому соперничеству между двумя группировками, поскольку позволит ISWAP поглотить боевиков «Боко Харам» и укрепить свои позиции на северо-востоке Нигерии.

В «Боко Харам» пока не комментируют информацию о смерти Шекау.

ISWAPе был частью «Боко Харам» до его раскола пять лет назад. К расколупривели религиозные и идеологические разногласия из-за убийств мирных жителей, против которых возражала ISWAP.