В Германии подчеркнули, что Украина должна остаться транзитером газа и после «Северного потока — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

В правительстве Германии отметили, что транзит газа через Украину должен быть сохранен и после достройки российского газопровода «Северный поток — 2».

Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитирует Reuters.

«Для правительства Германии главное то, что Украина должна оставаться транзитной страной даже после «Северного потока — 2», — подчеркнул Зайберт.

Германия ожидает, что Россия будет придерживаться существующего межправительственного соглашения, которое обязывает ее направлять газ через Украину. Действие договора о транзите заканчивается в 2024 году, но он может быть продлен.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 1 июня уверял, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.

В российском правительстве заявляют о планах завершить строительство «Северного потока — 2» до конца 2021 года, после чего его планируют ввести в эксплуатацию.