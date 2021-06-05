Пограничники: Украинцев с оккупированных территорий Донбасса, которые хотят вакцинироваться, освободят от самоизоляции

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Крымский Андрей / УНИАН

Граждан Украины, которые будут следовать на подконтрольную Киеву территорию с оккупированных территорий Донбасса для вакцинации от коронавируса, не будут отправлять на самоизоляцию.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Там отметили, что они должны предъявить приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором. Также списки приглашенных пройти вакцинацию будут поступать и непосредственно на контрольные пункты въезда (КПВВ).

«Без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины, желающие осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором», — сообщили пограничники.