Экс-заместитель секретаря СНБО Кривонос заявил, что его уволили из ВСУ

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос заявил, что его уволили из рядов Вооруженных сил.

Об этом он сообщил в Facebook.

Кривонос отметил, что его уволили без рапорта, объяснив, что «нет должностей».

«Уволен из рядов Вооруженных сил Украины. Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят «нет должностей». Хотя их достаточно. Понимаю, команда из Офиса президента», — заявил Кривонос.

Кривонос сказал, что его увольнение — это «начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве».

«Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы», — написал он.