Экс-заместитель секретаря СНБО Кривонос заявил, что его уволили из ВСУ
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос заявил, что его уволили из рядов Вооруженных сил.
Об этом он сообщил в Facebook.
Кривонос отметил, что его уволили без рапорта, объяснив, что «нет должностей».
«Уволен из рядов Вооруженных сил Украины. Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят «нет должностей». Хотя их достаточно. Понимаю, команда из Офиса президента», — заявил Кривонос.
Кривонос сказал, что его увольнение — это «начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве».
«Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы», — написал он.
- Напомним, в декабре Кривонос раскритиковал идею Владимира Зеленского о массовой мобилизации женщин и мужчин в случае нового нападения России из Крыма. Он отметил, что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены соответственно.
- После этого Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО. В Офисе президента тогда сообщили, что секретарь СНБО Алексей Данилов сделал представление на увольнение Кривоноса «еще несколько месяцев назад».