Китай разрешил использование вакцины от коронавируса компании Sinovac для детей от 3 лет
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- Виктория Мартынюк
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Kevin Frayer / Stringer / Getty Images
Китай одобрил экстренное использование вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac для детей от 3 до 17 лет.
Об этом заявил глава Sinovac Biotech Инь Вэйдун в интервью государственному телевидению, сообщает Reuters.
Прививку от коронавируса в Китае сейчас проводят только среди лиц в возрасте от 18 лет и старше. Когда младшим группам предложат пройти вакцинацию, будет зависеть от решения властей.
По словам главы компании, несовершеннолетние имеют более низкий приоритет для вакцинации по сравнению с пожилыми людьми, которые сталкиваются с более высоким риском серьезных симптомов после заражения.
Предварительные результаты клинических испытаний фазы I и II показали, что вакцина может вызвать иммунный ответ у участников в возрасте от 3 до 17 лет, и большинство побочных реакций были легкими.
- 1 июня стало известно, что Всемирная организация здравоохранения сертифицировала китайскую вакцину CoronaVac. В Минздраве Украины после этого решения заявили, что все привитые этим препаратом украинцы смогут получить международный сертификат.
- Отметим, в Украине прививка этой вакциной началась 13 апреля. Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз препарата.