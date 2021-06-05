Глава Минюста допустил, что Коломойский и Порошенко попадут в реестр олигархов

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Палинчак Михаил / POOL

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым их могут включить в реестр олигархов.

Об этом глава Минюста заявил в эфире «Свобода слова Савика Шустера», цитирует Интерфакс-Украина.

«В законе указано: если твой бизнес-партнер, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и не один, поэтому господин Коломойский точно попадает [в реестр олигархов] [...] «Европейская солидарность» осознает, что их лидер [Петр Порошенко] тоже автоматически попадает в реестр, и это тоже понятно», — сказал Малюська.

Глава Минюста, комментируя сам законопроект о деолигархизации, заявил о наличии зарубежных рисков для тех, кто попал в реестр. «Попадание в реестр олигархов — это никаких евробондов, никаких мировых рынков. Никто из мирового бизнеса связываться с олигархами, их компаниями не будет. Поэтому любое лицо, которое владеет цивилизованным бизнесом, сделает все, чтобы в этот реестр не попасть, и отойдет из политической жизни», — сказал министр, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Кроме того, отметил он, законопроект — временный. «В течение периода действия закона об олигархах будут внедрены цивилизованные механизмы, такие же как на Западе», — подчеркнул он.

Что предусматривает законопроект президента?

Президент Владимир Зеленский 2 июня подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации. На сайте парламента 3 июня обнародовали текст проекта.

Определять, кто является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Чтобы человека признали олигархом, он должен соответствовать трем из четырех критериев:

участвовать в политической жизни;

иметь значительное влияние на СМИ;

быть конечным бенефициарным владельцем монополии;

стоимость его активов должна превышать $80 миллионов.

СНБО будет вносить олигархов в соответствующий реестр, доступ к которому будет публичным. Исключать из этого реестра будет тоже СНБО.

Официальные лица в случае разговора или встречи с олигархом или его представителем будут обязаны подать декларацию о контактах.

Закон об олигархах после вступления в силу будет действовать 10 лет.