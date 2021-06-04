В ВОЗ встревожены нехваткой вакцин — прививки в бедных странах срываются

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) жалуются на нехватку вакцин, из-за чего срываются поставки препаратов в бедные страны.

Об этом рассказал представитель ВОЗ в Женеве Брюс Эйлвард, пишет France 24.

По его словам, под угрозой оказалась инициатива COVAX, которая безвозмездно передает вакцины бедным странам.

Он отметил, что COVAX уже распределила 80 млн доз вакцин между 129 странами. Но это на 200 млн доз меньше, чем планировалось. В ВОЗ добавили, что богатые страны согласились передать еще 150 млн доз, но этого все еще недостаточно.

«Мы готовимся к провалу, если не получим дозы заранее. Мы еще не на правильном пути: у нас недостаточно доз, чтобы заставить мир выйти из этой ситуации. Во-первых, очень мало внимания уделяется периоду июнь-июль, а это значит, что у нас здесь все еще будет пробел», — сказал Эйлвард.

Вторая проблема заключается в том, что до конца года в ВОЗ хотели провакцинировать не менее 30—40% всего населения мира. Для этого нужно сделать прививки еще не менее 250 миллионам человек.