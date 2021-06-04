Секретарь СНБО Данилов возложил на Францию и Германию ответственность за нападение России на Грузию и оккупацию Крыма

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Юлия Вебер / «Бабель»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Францию и Германию в том, что Россия напала на Грузию и оккупировала Крым.

Об этом он заявил во время брифинга по результатам заседания СНБО.

«Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны», — сказал он.

По мнению Данилова, эти страны являются политическими и экономическими партнерами России, поэтому заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Также он отметил, что если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало «быть просто обеспокоенными».

«И нам это очень неприятно», — добавил секретарь СНБО.