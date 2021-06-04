Аудит в Пуща-Водице и Конча-Заспе: первые 20 человек съезжают с госдач — в СНБО назвали фамилии

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По результатам аудита госземель и резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице (Киевская область) покидают государственные дачи первые 20 человек.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал имена указанных лиц.

Госрезиденции покидают:

Панасюк Елена Викторовна;

Зубко Людмила Николаевна;

Ивченко Виктор Анатольевич (экс-заместитель главы Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации);

Матвиенко Ольга Васильевна;

Пискун Святослав Михайлович (бывший генеральный прокурор);

Юрчик Сергей Владимирович (бывший руководитель одесского рыбхоза);

Гаврилюк Лидия Михайловна;

Васюник Иван Васильевич (бывший народный депутат и первый заместитель в секретариате президента Ющенко);

Лавринович Александр Владимирович (министр юстиции при Януковиче);

Череп Валерий Иванович (бывший народный депутат);

Гайсинский Юрий Александрович (заместитель генпрокурора в 1992—1993 годах);

Табачник Дмитрий Владимирович (министр образования при Януковиче);

Петренко Николай Николаевич;

Макарьян Давид Борисович (бывший народный депутат);

Макарьян Борис Петрович;

Папиш Илья Иосифович;

Ильин Александр Игоревич (финдиректор UKRAVIT);

Богатырева Раиса Васильевна (бывшая министр здравоохранения);

Семиноженко Владимир Петрович (бывший вице-премьер-министр);

Топалов Виктор Семенович (министр угольной промышленности в 2005—2006 годах).

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Ранее, 14 мая, президент Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице, а также установить перечень лиц, которые там проживают. Он заявил, что в конце 2014 года — во времена президентства Петра Порошенко — отменили перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Это, по словам Зеленского, легализует пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату «ряда непонятных лиц».

Позднее он заявил, что в резиденциях живут родственники и друзья бывших президентов и судей.