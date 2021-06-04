Аудит в Пуща-Водице и Конча-Заспе: первые 20 человек съезжают с госдач — в СНБО назвали фамилии
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Офіс президента України / Facebook
По результатам аудита госземель и резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице (Киевская область) покидают государственные дачи первые 20 человек.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал имена указанных лиц.
Госрезиденции покидают:
- Панасюк Елена Викторовна;
- Зубко Людмила Николаевна;
- Ивченко Виктор Анатольевич (экс-заместитель главы Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации);
- Матвиенко Ольга Васильевна;
- Пискун Святослав Михайлович (бывший генеральный прокурор);
- Юрчик Сергей Владимирович (бывший руководитель одесского рыбхоза);
- Гаврилюк Лидия Михайловна;
- Васюник Иван Васильевич (бывший народный депутат и первый заместитель в секретариате президента Ющенко);
- Лавринович Александр Владимирович (министр юстиции при Януковиче);
- Череп Валерий Иванович (бывший народный депутат);
- Гайсинский Юрий Александрович (заместитель генпрокурора в 1992—1993 годах);
- Табачник Дмитрий Владимирович (министр образования при Януковиче);
- Петренко Николай Николаевич;
- Макарьян Давид Борисович (бывший народный депутат);
- Макарьян Борис Петрович;
- Папиш Илья Иосифович;
- Ильин Александр Игоревич (финдиректор UKRAVIT);
- Богатырева Раиса Васильевна (бывшая министр здравоохранения);
- Семиноженко Владимир Петрович (бывший вице-премьер-министр);
- Топалов Виктор Семенович (министр угольной промышленности в 2005—2006 годах).
Ранее, 14 мая, президент Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице, а также установить перечень лиц, которые там проживают. Он заявил, что в конце 2014 года — во времена президентства Петра Порошенко — отменили перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Это, по словам Зеленского, легализует пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату «ряда непонятных лиц».
Позднее он заявил, что в резиденциях живут родственники и друзья бывших президентов и судей.