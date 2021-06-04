Минреинтеграции: Крымскотатарский канал ATR получит 25 млн гривен финансирования

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Телеканал ATR / Facebook

Крымскотатарский телеканал ATR получит 25 млн гривен на свое функционирование.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Телеканал стал победителем государственных закупок на создание и распространение информационного продукта на крымскотатарском и, при необходимости, на других языках для аудитории коренных народов.

«Закупки проведены с применением переговорной процедуры, что обоснованно отсутствием конкуренции по техническим причинам. В частности, согласно письму Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, единственным каналом, который вещает на крымскотатарском языке на территорию АР Крым и г. Севастополь, является канал ATR (юридическое лицо ООО «Телевизионная компания «Атлант-СВ»)», — сообщили в министерстве.

Ведомство напомнило, что 22 апреля объявили первый тендер для каналов, вещающих на территорию Крыма. 18 мая Минреинтеграции заключило соглашение с крымскотатарским детским каналом «ЛЯЛЕ» на создание и трансляцию информационного продукта на крымскотатарском и, при необходимости, на других языках для детской аудитории. Стоимость сделки по результатам закупок составляет 3 млн грн.