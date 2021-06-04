Тихановская: Экс-главред NEXTA Протасевич дал «интервью» госканалу ОНТ под пытками

Новости

Светлана Тихановская / Telegram

Бывший кандидат на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская уверена, что интервью экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTА Романа Протасевича, показанное государственным телеканалом ОНТ, было записано под пытками.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно», — заявила она в пятницу в Варшаве. По словам Тихановской, в последнее время появилось много видеороликов, в которых беларусские оппозиционеры обвиняли самих себя и раскаивались в своих поступках. Оппозиционерка убеждена, что все эти записи делались с применением насилия, и поэтому звучащие в них высказывания не имеют никакого значения. «Задача политзаключенного — выжить», — подчеркнула она.

Тихановская призвала Евросоюз, Великобританию и США к совместным шагам, которые бы оказали давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Оппозиционерка рассчитывает на то, что эта тема будет обсуждаться странами G7 в ходе встречи в английском Корнуолле 11—13 июня.